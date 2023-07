Que festivaleiros! Tatiana e Rúben Boa Nova arrasam em festival de música. Veja os looks

Há 58 min

Rúben e Tatiana Boa Nova marcaram presença no festival MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia. O casal mostrou-se muito animado e partilhou registos da noite com os seguidores. Veja os looks festivaleiros dos ex-concorrentes do Big Brother.