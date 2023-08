Que fofura! Cátia Basílio partilha novas fotografias do pequeno Santiago! Veja tudo

Há 1h e 54min

Cátia Basílio, ex-concorrente do «Big Brother» foi mãe pela primeira vez do pequeno Santiago. A novidade foi avançada pela própria no dia 27 de julho, através de uma publicação nas redes sociais.

A namorada do futebolista Victor Luiz, tem registado vários momentos com o filho e partilhado com os seus seguidores. Esta manhã, Cátia Basílio recorreu ao Instagram para partilhar novas fotografias do pequeno Santiago: «Minha boquinha gostosa», escreveu na legenda.

