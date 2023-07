«Que mulherão»! Bárbara Parada arrasa nas noites de Ibiza com looks deslumbrantes

Há 38 min

Bárbara Parada, ex-concorrente do «Big Brother», está de férias em Ibiza e tem arrasado nas escolhas dos looks para as noites espanholas.

Na sua página de Instagram, Bárbara Parada tem partilhado várias fotografias da viagem a Ibiza e dos looks deslumbrantes, que somam elogios dos seguidores.

«Ibiza nunca será a mesma. Que mulherão, que linda!», lê-se num comentário; «Que arraso», lê-se noutro; «Esta miúda quer dar cabo do coração das pessoas», escreve outro fã.

Percorra a nossa galeria de fotografias e veja as melhores imagens de Bárbara Parada em Ibiza!