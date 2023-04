Que pai babado! José Carlos Pereira mostra momento único com os filhos

Há 2h e 12min

José Carlos Pereira, o ator que dá vida a Sôtor em «Festa é Festa», partilhou nas suas stories de Instagram umas fotos muito queridas ao lado dos dois filhos. O ator e os filhos estão na praia e mostram-se muito contentes e animados.

A acompanhar as fotos o ator escreve: «It´s all about this!», que em português significa: "É tudo sobre isto!".

De relembrar que o ator tem três filhos. Salvador, fruto da relação terminada com Liliana Aguiar. Tomás e Afonso, fruto da relação terminada com Inês de Góis.

