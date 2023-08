Que paraíso! Andreia Filipe revela destino da lua de mel! Veja as primeiras imagens

Há 25 min

Andreia Filipe e Ricardo Fernandes casaram-se na passada sexta-feira, 4 de agosto.

Esta segunda-feira, 7 de agosto, o casal partiu para lua de mel e já revelou o destino escolhido: Zanzibar, na Tanzânia.

«De todas as vezes que pedi palpites sobre o destino da nossa lua de mel, pouquíssimas pessoas acertaram», começou por escrever a ex-concorrente do Big Brother.

Andreia Filipe partilhou um vídeo com os seguidores, onde revela todos os detalhes do quarto do hotel onde está alojada: «O nosso maravilhoso quarto com acesso direto a uma das 1000 piscinas», acrescentou na legenda.

Veja o vídeo do dia do casamento, partilhado por Andreia Filipe: