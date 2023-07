Que power! Mafalda Castro expõe o lado mais sensual em sessão fotográfica

Há 1h e 0min

Mafalda Castro é capa da revista «Cristina» do mês de julho. «A estrela do momento», foi o mote para a produção.

«A Mafalda Castro, AMANHÃ nas bancas. Este é o momento dela. A TVI, o digital, o podcast, as marcas. O reconhecimento através de prémios, as audiências, as salas esgotadas, a proximidade com os fãs. Uma rotina cheia. Cedências e ausências. A rádio que está em stand by. A família que sente a sua falta. E o Rui sempre ao seu lado», pode ler-se na legenda da publicação onde é possível ver duas fotografias captadas na sessão para a revista.

«A capa deste mês celebra o sucesso e lembra que a Mafalda ainda não chegou aos 30 anos. Tem a vida toda pela frente. Encontrou um companheiro que a apoia e com quem se diverte. O amor deles é acompanhado por milhares de pessoas, desde o início», acrescentava ainda a publicação.

A revista revelou os motivos para a escolha de Mafalda Castro: «O percurso da Mafalda é uma inspiração para milhares de jovens. Sonham com a moda, com os likes, com as viagens. E a Mafalda mostra ser muito mais. É talento, trabalho e dedicação. É a estrela do momento».