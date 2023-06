Que ternura: David Carreira mostra o filho de quatro meses na praia

Há 51 min

David Carreira, o cantor e ator deu os seus primeiros passos no mundo da música após ter participado na 8ª temporada dos «Morangos com Açúcar», está numa relação com a atriz Carolina Carvalho.

Os atores foram pais pela primeira vez, no dia 27 de janeiro, do bebé Lucas.

O artista partilhou, no passado dia 5 de junho, uma fotografia da atriz com o pequeno Lucas, na praia. A mãe está radiante com o seu filho bebé a andar na praia.

Veja a foto que derrete o coração a qualquer pessoa e aproveite para percorrer a galeria que preparamos para si.