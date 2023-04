Que ternura: Inês Aires Pereira mostra momento cúmplice com o filho bebé

Há 43 min

Inês Aires Pereira, a atriz de 33 anos que dá vida a Alice em «Para Sempre», é mãe de dois bebés. Alice de 3 anos e Joaquim com quase um ano de idade, fruto da relação com David Ferreira da Silva.

A atriz faz muitas partilhas dos filhos na sua conta de Instagram que derretem o coração dos seus seguidores.

No passado dia,19 de abril, a artista publicou um vídeo nas suas stories do Instagram com o seu filho Joaquim. Ao colo do avô o bebé dança a coreografia da música infantil: "Doidas andam as galinhas", cantada por Inês Aires Pereira.

Joaquim, o bebé de quase um ano de idade está radiante a dançar. Um momento ternurento que deixa qualquer um rendido a este bebé querido.

Veja o vídeo partilhado pela atriz e aproveite para percorrer a galeria que preparámos para si.