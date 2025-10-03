Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

O amor venceu: Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda com pedido de namoro

Há 19 min

É oficial! Catarina Miranda e Afonso Leitão são oficialmente um casal depois de pedido de namoro

Momento certo
Há 21 min

Afonso Leitão faz grande declaração de amor a Catarina Miranda: «Foi o que me fez apaixonar realmente por ela»

Momento certo
Há 21 min

Última Hora! Afonso Leitão pede Catarina Miranda em namoro no Momento Certo

Momento certo
Há 22 min

Catarina Miranda e Afonso Leitão são surpreendidos pelas famílias

Momento certo
Há 23 min

Catarina Miranda e Afonso Leitão ainda não se largaram e revelam o que as famílias têm a dizer sobre a relação

Momento certo
Há 30 min

Sobreviveu ao terror em casa: Graciete agradece à pessoa que a salvou de uma tentativa de homicídio

Há 38 min

Estúdio inteiro em lágrimas! Vítima de violência doméstica faz agradecimento à irmã

Momento certo
Há 40 min

Vítima de violência doméstica quer perdão do filho, mas este não o permite: «Nenhuma mãe deve num momento destes...»

Momento certo
Há 42 min

Vítima de violência doméstica faz apelo em lágrimas: «A justiça aí foi injusta com tudo»

Momento certo
Há 45 min

Graciete foi vítima de violência doméstica e quer pedir perdão ao filho

Momento certo
Há 51 min

Pai frio e ausente é confrontado pelos filhos no Momento Certo: «Magoou-me as vezes que o pai me bateu»

Momento certo
Há 56 min

Mais Vistos

Novo produto do Pingo Doce está a desaparecer das prateleiras. E o motivo é claro

Dois às 10
2 out, 16:30
1

Croissant à moda do Porto

1 out, 14:03
2
03:21

Pedro desaba em lágrimas durante surpresa de aniversário feita à esposa Marisa

Secret Story
Há 2h e 0min
3
01:39

Fábio faz massagem a Liliana e atira: «Agora é que vai ser bom, acordar e adormecer à tua beira»

Secret Story
Hoje às 13:06
4
03:07

«Este homem vai-me deixar maluca»: Liliana perde-se com provocações de Fábio

Secret Story
Hoje às 15:42
5
01:42

Enquanto uns limpam, Vera e Dylan têm momento ‘quente’ no sofá com beijos apaixonados

Secret Story
Hoje às 12:50
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Liliana prestes a terminar namoro com Zé. Noivo da concorrente já reagiu

Dois às 10
Ontem às 18:02

Após separação de Vitó, Sónia Jesus refugia-se nos braços de ex-concorrente: «Minha cura»

Secret Story
Ontem às 15:59

Melancia com ketchup? Diogo Amaral arrisca e torna brincadeira insólita num fenómeno

Novelas
Ontem às 15:32

Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Secret Story
Ontem às 16:59

Cena de ciúmes? Sem rodeios, Fábio confronta Liliana: «Não digas que não vais à procura dele»

Secret Story
Ontem às 15:16

«Leva-a a um hospital para interromper (a gravidez), para que a mãe não sofra mais»: Anselmo Ralph recorda o dia mais difícil de sempre

Novelas
Ontem às 13:01

TVI PLAYER

Liliana não consegue conter as lágrimas ao ouvir canção especial

Secret Story
Há 1h e 19min

Secret Story - Extra - 04 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:05

Marisa emociona-se e surpreende com reação inesperada a canção especial

Secret Story
Há 1h e 25min

Pedro desaba em lágrimas durante surpresa de aniversário feita à esposa Marisa

Secret Story
Há 2h e 0min

A Protegida - Após jantar afrodisíaco, é isto que acontece a Mariana e JD

A Protegida
Ontem às 23:30

Fábio faz massagem a Liliana e atira: «Agora é que vai ser bom, acordar e adormecer à tua beira»

Secret Story
Hoje às 13:06
Mais no TVI Player

A ACONTECER

O amor venceu: Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda com pedido de namoro

Há 19 min

É oficial! Catarina Miranda e Afonso Leitão são oficialmente um casal depois de pedido de namoro

Momento certo
Há 21 min

Afonso Leitão faz grande declaração de amor a Catarina Miranda: «Foi o que me fez apaixonar realmente por ela»

Momento certo
Há 21 min

Última Hora! Afonso Leitão pede Catarina Miranda em namoro no Momento Certo

Momento certo
Há 22 min

Catarina Miranda e Afonso Leitão são surpreendidos pelas famílias

Momento certo
Há 23 min

Catarina Miranda e Afonso Leitão ainda não se largaram e revelam o que as famílias têm a dizer sobre a relação

Momento certo
Há 30 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Nadir tem informação estrondosa que vai mudar a vida de Ary

Novelas
Ontem às 10:58

Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir

Novelas
Ontem às 09:14

Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?

Novelas
2 out, 14:52

«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida

Novelas
2 out, 16:54

«Insultos, humilhações, ameaças...»: Atriz famosa denuncia bullying ao filho de oito anos, em clube de futebol

Novelas
2 out, 16:27

Vem aí em «A Fazenda»: Alex foge e deixa Júlia completamente desamparada

Novelas
Ontem às 09:45