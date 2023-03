«Química sexual» entre Miguel Vicente e Mafalda Diamond é notícia na imprensa internacional! Descubra porque o «casal» voltou a despertar atenção

Há 2h e 22min

Miguel Vicente e Mafalda Diamond, ex-concorrentes do Big Brother 2022, protagonizaram um clima de bastante cumplicidade durante a estadia de ambos na casa. Os ex-concorrentes deram muito que falar, pois cá fora, os fãs destes sempre acreditaram numa possível «faísca» romântica entre os dois. Apesar da proximidade, essa «faísca» acabou por se apagar ao longo do jogo e os ex-concorrentes seguiram rumos diferentes no que diz respeito às suas vidas amorosas.

Meses depois das suas participações no reality show, no passado dia 24 de março, Miguel Vicente e Mafalda Diamond foram tema na imprensa internacional e surgiram em quinto lugar, numa lista de «casais» que deviam ter dado certo na «vida real». Virgínia Mendes, do site BuzzFeed, foi a responsável por esta nomeação e na publicação que esta fez pode-se ler a sua perspetiva sobre a «química sexual» entre os dois ex-concorrentes: « Estes dois tiveram provavelmente uma das químicas sexuais mais palpáveis ​​e intensas alguma vez vistas na televisão portuguesa. Sempre em lados opostos do jogo, mas a cada folga que tinham, eles aproveitavam para flertar e provocar um ao outro. Apesar de serem inimigos, eles eram atraídos um pelo outro e, no fundo, sempre conseguiam ver algo de bom no outro». A escritora acrescentou ainda: «As circunstâncias do jogo os separaram ainda mais e, eventualmente, a única maneira de interagirem era discutindo um com o outro. Infelizmente, era como se tudo naquele jogo conspirasse contra eles terem uma chance real, mas seus maiores inimigos eram eles mesmos, porque mesmo que todos pudessem ver o que estava acontecendo entre eles, eles eram mestres em negação».

Depois desta nomeação, o suposto romance entre Miguel Vicente e Mafalda Diamond acabou por se tornar conhecido mundialmente e ambos já reagiram à notícia, que os apanhou de surpresa. Miguel Vicente publicou uma Storie na sua página de Instagram e escreveu: «Fiquei surpreendido, já sabiam dessa notícia?». Já Mafalda Diamond, também na sua página de Instagram, manifestou-se: «Achava eu que a única internacionalização que ia ter ia ser a porta 🤣».