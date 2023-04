Radiante, Leonor Seixas partilha fotos com a filha recém-nascida

Há 54 min

Leonor Seixas, a atriz que deu vida a Lúcia em «Quero é Viver», foi mãe, pela primeira vez, aos 42 anos. No passado dia 24 de março de 2023, nasceu Júlia. Fruto do relacionamento da atriz com o jogador profissional de padel, Miguel Oliveira.

A atriz partilhou no passado dia 8 de abril, algumas fotos com a filha recém-nascida. Na publicação comentou dois corações pretos e um emoji do sol.

No registo fotográfico, pode ver-se a atriz radiosa a segurar a filha ao colo.

Matilde Breyner, Sara Prata, Anna Sophia Folch e Helena Isabel comentaram a publicação escrevendo, respetivamente: "Oh Leo (com 3 emojis de coração)", "Tão Bom (emoji de coração)", "Parabéns querida muita saúde para você e para a bebê!!!" e "emoji com corações nos olhos".

Percorra a galeria para ver as fotografias amorosas partilhadas pela artista. Aproveite e veja os vídeos em que a atriz fala sobre a gravidez.