Reconciliação? Fanny Rodrigues partilha foto cúmplice com Jorge Frade!

Há 51 min

Após vários rumores sobre uma possível reconciliação entre Fanny Rodrigues e Jorge Frade, a apresentadora do «Somos Portugal» partilhou um novo registo onde aparece ao lado do operador de câmara.

Na legenda da fotografia, Fanny Rodrigues acrescentou um emoji de um coração branco.

Recorde-se que Fanny Rodrigues anunciou a separação, no mês passado, através de um comunicado partilhado nas redes sociais, onde confirmava o fim do relacionamento com Jorge Frade.

