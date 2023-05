Reviravolta no Ranking de Popularidade desta semana: Estes são os concorrentes mais e menos gostados

Há 45 min

Sara Sistelo desce de posição na opinião do público do Instagram que participou em mais um ranking de popularidade, é a ser concorrente menos amada do Triângulo (68%).

Também nos menos amados encontramos Mariana Duarte (58%), ainda que da semana anterior para esta tenha ultrapassado Sara Sistelo, e Moisés Figueira (54%).

Tiago Graça passa para primeiro lugar dos mais amados pelo público com 71% dos votos a favor dos portugueses, no entanto, Carolina Aranda que ocupa agora o segundo lugar encontra-se apenas a 1% de Tiago Graça, com 70% dos votos a favor.

Inácia Nunes (65% dos votos a favor) mantém-se firme no terceiro lugar do pódio e de seguida Lara Moniz.

Veja agora o ranking na íntegra:

1º Tiago

2º Carolina

3º Inácia

4º Lara

5º Moisés

6º Mariana

7º Sara