Rita Pereira é premiada e faz reflexão: “Por vezes, sou a Rita que chora, que perde a confiança”

Rita Pereira, a atriz que deu vida a Maria em «Quero é Viver», partilhou no passado dia 13 de abril, um marco importante na sua vida. A artista ganhou pelo sexto ano consecutivo o prémio de uma das “Mulheres mais influentes de Portugal 2022” pela @executiva.pt .

A atriz partilhou esta boa nova com a publicação de um vídeo com algumas fotos deste momento. A acompanhar as fotos do evento Rita Pereira escreve um texto muito inspirador e que, certamente, vai mexer com o seu coração. Pode ler o texto, aqui:

"Hoje recebi o prémio de uma das “Mulheres mais influentes de Portugal 2022” pela @executiva.pt.

Eu sei que é o sexto ano consecutivo mas, é sempre especial. Significa que continuo a ser ouvida e isso, além de uma honra, enquanto mulher é também um privilégio.

Este ano vou deixar aqui o meu discurso e gostava que reflectissem um pouco sobre ele. E obrigada a todos vocês que contribuem para esta distinção

“Muito obrigada uma vez mais à Executiva por esta distinção.

Gostava de partilhar convosco uma mensagem que é cada vez mais importante para mim e acho que deveria ser para a sociedade.

O ano 2022 foi incrível a nível profissional, a nível pessoal também foi tranquilo, a minha família teve saúde e isso é o mais importante.

Mas, senti algo que é raro senti-lo que foi falta de confiança em mim.

Sei que muita gente me vê como uma mulher forte, confiante, que nada do que dizem sobre mim nas redes e na imprensa me abala, e é verdade, maior parte das vezes é verdade pois a profissão ensinou-me a isso. Mas por vezes também sou a Rita que chora, que perde a confiança tanto pessoal como profissionalmente e aceito, aceito mas questiono-me:

Será que não há realmente limites no que se pode dizer sobre outra pessoa?! Será que não podemos ter mais respeito, sermos mais tolerantes?!

Se realmente tenho o poder de influenciar alguém gostava de deixar a mensagem de sermos mais empáticos, pois fala-se muito de empatia mas praticamo-la pouco.

Sejam mais empáticos, tenho a certeza de que no final do dia se sentirão melhor.

Obrigada.”

