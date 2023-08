Há 47 min

Chegam ao fim as gravações da primeira temporada após o regresso de «Morangos com Açúcar», e Rita Pereira, atriz que participa no projeto, fez uma partilha muito especial.

Acompanhada de Cifrão e Paulo Vintém, membros dos D’ZRT, a atriz escreve: «E terminar (pela 2ª vez) as filmagens de “Morangos com Açúcar” com estes dois amores 🤎 Adoro-vos muito muito muito @cifrao4real @paulo_vintem para sempre 🫶🏾».

