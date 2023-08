Há 42 min

Rita Pereira, atriz que deu vida a Maria em «Quero é Viver» e que entrará na nova temporada de «Morangos com Açúcar», utilizou a rede social Instagram para partilhar várias stories com o look escolhido para ter um «Girls Dinner», em português, jantar de raparigas.

Num vestido justo azul turquesa com sapatos, jóias e mala dourados, Rita Pereira arrasou neste jantar.

Veja aqui o vídeo e as fotografias do look.