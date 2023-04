Rita Pereira partilha dia memorável: «Daqueles que vai ficar na memória»

Há 26 min

Rita Pereira, a atriz que deu vida a Maria em «Quero é Viver», partilhou umas fotos amorosas com o filho, Lonô, na praia dos Arrifes em pleno mês de abril. Apesar de estarmos na Primavera e as temperaturas ainda não serem tão altas como estamos habituados no Verão, a atriz garante que o dia vai ficar marcado na sua memória, pois o dia esteve memorável.

A acompanhar a descrição a atriz escreveu: "Portugal é tão lindo.Há sempre um novo lugar que não conheço e me encanta.

Hoje esteve um dia do caraças. Daqueles que vai ficar na memória.".

A atriz mostrou-se rendida a esta praia que está situada a oeste de Albufeira e é uma das mais pequenas do concelho. Para além das fotos, a atriz partilhou um vídeo ternurento com o filho. Veja o vídeo, aqui:

