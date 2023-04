Rita Pereira queixa-se publicamente do que se passa em casa!

Há 2h e 41min

Rita Pereira, a atriz que deu vida a Maria em «Quero é Viver», fez um desabafo na sua conta de Instagram, a queixar-se que vive "com uma pessoa que é doente por puzzles". Quem será esta pessoa?

De relembrar que a atriz tem um filho, Lonô, de 4 anos, fruto do relacionamento de 9 anos com, Guillaume Lalung, empresário francês.

No vídeo a atriz confessa: "E eu agora que vivo com uma pessoa que é doente por puzzles? E me ocupa toda a sala de jantar com os puzzles...".

A artista acrescentou ainda: "A questão não é fazer puzzles, a questão é que os puzzles ficam aqui à espera da continuidade. Ficam aqui dias, semanas, meses. (...) Já está neste nível de ter caixinhas.".

No storie partilhado, Rita Pereira queixa-se que não tem espaço para estudar, uma vez que a mesa está repleta de peças do puzzle, e do jogo em construção.

Se estivesse no lugar da atriz, o que faria?

Veja o vídeo partilhado pela atriz e aproveite para percorrer a galeria que preparámos para si.