Rita Pereira reage a texto polémico sobre Cristina Ferreira e Maria Botelho Moniz

Há 56 min

Um artigo de opinião escrito por um jornalista está a deixar as redes sociais revoltadas.

No texto, da autoria de Alexandre Pais e intulado por "A Imagem é Tudo", são feitas considerações sobre a forma física de Cristina Ferreira e Maria Botelho Moniz.

Rita Pereira, a atriz que deu vida a Maria em «Quero é Viver», já reagiu ao que foi escrito: «Li aquela dita crónica ontem e fiquei com tanta raiva. Pior que é sempre o mesmo e ele continua impune. Não me manifestei logo, pois achei por bem serem as mulheres em questão a fazerem-no primeiro. E, agora, junto-me a elas.».

Cristina Ferreira já tinha reagido na sua conta de Instagram e, agora, foi a vez de Maria Botelho Moniz. Veja, no vídeo, o que a apresentadora disse sobre este texto polémico.

Percorra a galeria para ver a publicação feita por Rita Pereira e para ver fotografias da atriz e de Cristina Ferreira e Maria Botelho Moniz.