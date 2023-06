Rodrigo Paganelli posa ao lado de namorada: «Muito boa energia!»

Há 24 min

Não existem dúvidas que Rodrigo Paganelli, ator da novela «Festa é Festa» está perdidamente apaixonado. Ontem, dia 6 de julho, o ator esteve no concerto do artista «The Weekend» com a namorada: «Um dos espetáculos mais épicos a que tive o privilégio de assistir! Uma equipa de artistas fantástica, um palco de sonho, um ambiente no público estilo Woodstock 69, um pouco de chuva para abençoar e muita, mas mesmo muito boa energia!» - escreveu o ator no Instagram.

O ator e Beatriz Silva contam com três anos de namoro. Na altura, para celebrar a ocasião, a namorada surpreendeu Rodrigo Paganelli com uma viagem surpresa à ilha da Madeira: «Uma viagem surpresa a festejar 3 aninhos de muito amor» - escreveu Beatriz Silva nas redes sociais.

Recorde-se que Rodrigo Paganelli teve a sua grande estreia na TVI em 2009, na série juvenil Morangos com Açúcar. Mais tarde, participou em outras novelas como «Quer o Destino», «Doida por Ti», ou «A Impostora».