Rostos da TVI marcaram presença na «Gala dos Sonhos», em homenagem a Sara Carreira: veja as fotos

Na passada sexta-feira, dia 6 de dezembro, a TVI apresentou a 4.ª edição da Gala dos Sonhos, um dos mais prestigiados eventos de beneficência em Portugal. Sob a liderança de Manuel Luís Goucha, apresentador e Embaixador da Associação Sara Carreira, a noite destacou-se pela sua forte componente solidária, pela emoção dos seus momentos e pelo brilho das atuações que encantaram os presentes.

Na fileira da frente, estiveram presentes os membros da família de Sara Carreira: o pai Tony Carreira, a mãe Fernanda Carreira, e os irmãos David Carreira e Mickael Carreira, acompanhados das respetivas companheiras, Carolina Carvalho e Laura Figueiredo. Veja o vídeo, em

Quem também marcou presença foi o primeiro-ministro Luís Montenegro, que se sentou ao lado da família.

Uma Gala de Emoções e Estrelas

O evento, emitido em direto pela TVI, reuniu uma impressionante constelação de figuras do canal, entre apresentadores, atores e membros da direção. Entre os rostos mais destacados da noite estiveram Cristina Ferreira, Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, e José Eduardo Moniz, Diretor-Geral da TVI.

Na lista de presenças que abrilhantaram a gala destacaram-se também Rita Pereira, Ana Guiomar, Pedro Teixeira, Sara Prata, Ana Rita Clara, Ruben Rua, Diogo Amaral, Paulo Pires, Maria Botelho Moniz e o noivo Pedro Bianchi Prata, Pimpinha Jardim, entre outros nomes conhecidos do grande público.

Solidariedade em Destaque

A Gala dos Sonhos é organizada anualmente em parceria com a Associação Sara Carreira, criada em homenagem à jovem cantora que perdeu a vida precocemente. O evento visa angariar fundos para apoiar jovens em situações vulneráveis, proporcionando-lhes oportunidades de estudo e desenvolvimento pessoal.

Manuel Luís Goucha, uma figura central da iniciativa, emocionou a audiência ao protagonizar um momento com o cantor e pai de Sara Carreira, Tony Carreira. Veja o vídeo, em baixo.

Momentos Inesquecíveis

A gala contou com atuações deslumbrantes que envolveram os espectadores numa onda de emoção. Artistas como Mariza, João Pedro Pais, Ivandro, Matias Damásio, Tony Carreira, David Carreira, Mickael Carreira, Calema subiram ao palco para proporcionar performances memoráveis, intercaladas por testemunhos comoventes de jovens que foram impactados pela missão da Associação Sara Carreira.

Num momento único, Tony Carreira faz discurso emotivo e recebe ovação de pé: «Estas lágrimas são minhas, da Fernanda, do David e do Mickael (...) esta Gala, emocionalmente para mim, talvez tenha sido a mais bonita».

Entre os destaques, os discursos de figuras públicas e as surpresas reservadas pela produção foram momentos altos que marcaram a transmissão. A forte adesão do público reflete o impacto do evento, que se tornou uma tradição de Natal para muitas famílias portuguesas.