Roupa do padre a arder e noivo despenteado! As anedotas do casamento de Tamara Falcó, o evento do ano em Espanha

Há 2h e 16min

Tamara Falcó e Íñigo Onieva casaram-se e em Espanha não se fala de outra coisa! Aquele que está a ser descrito como o evento do ano está a dar muito que falar. E as anedotas e curiosidades são mais do que muitas!

Em primeiro lugar, porque a noiva é aristocrata. A Marquesa de Griñón é filha de Isabel Preysler (Ex-mulher de Julio Iglesias e atual de Mario Vargas Llosa, Prémio Nóbel da Literatura) e de Carlos Falcó (falecido em 2020). Em segundo lugar porque o casamento acontece após uma traição de Íñigo que deu muito que falar.

Tamara Falcó, de 41 anos, perdoou Íñigo Onieva, de 34, e o casamento aconteceu este sábado, dia 8 de julho, no Palácio El Rincón, em Madrid, propriedade da noiva, e perante 400 convidados.

As curiosidades e anedotas deste casamento são mais que muitas, mas muitas vão permanecer em segredo dado que os convidados não foram autorizados a usar telemóveis. A reportagem fotográfica do evento é um exclusivo milionário de uma das mais populares revistas espanholas, a Holla.

O casamento decorreu após 45 minutos de atraso. O noivo chegou ao local sem gravata e despenteado. A noiva, que é meia irmã de Enrique Iglesias, elegeu um vestido Carolina Herrera e uma tiara especial, uma joia valiosa de família. Mas o pior aconteceu no momento do «sim, aceito». A batina do padre começou a arder por causa de uma vela e só não tomou piores proporções porque a irmã do noivo, Alejandra Onieva, foi a correr apagar o fogo. A imprensa espanhola dá ainda conta que o evento de luxo contou com 250 empregados e 45 cozinheiros.

A festa durou vários dias. Na noite anterior à cerimónia, os convidados foram brindados com um luxuoso jantar de receção.