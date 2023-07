Rúben Boa Nova revela o segredo para se manter em forma… e está tudo à distância de uma App!

Há 1h e 8min

Rubén Boa Nova tem exibido a sua boa forma física nas redes sociais. O ex-concorrente partilha frequentemente os seus hábitos saudáveis e acaba por inspirar os seus seguidores a seguir o mesmo estilo de vida.

O ex-concorrente mostra ser uma pessoa cuidada com a alimentação, no entanto, também o exercício físico também faz parte da sua vida. Este partilha com regularidade os seus treinos e, na passada terça-feira, a dia 18 de julho, acabou por revelar um pouco mais acerca do seu segredo para se manter em forma.

O marido de Tatiana Boa Nova revelou que é acompanhado pelo Personal Trainer Tiago Guimarãs e que todo esse acompanhamento está à distância de uma App: «Dieta e treino à distância de uma App», escreveu na legenda da foto que partilhou. Nesse mesmo Story, Rúben Boa Nova partilhou até alguns dos exercícios recomendados pelo Personal Trainer. O ex-concorrente acrescentou ainda uma hiperligação no Story para que os seguidores possam entrar em contacto com o Personal Trainer Tiago Guimarães.

Lembramos que Tatiana Boa Nova e Noélia Pereira também são acompanhadas pelo mesmo Personal Trainer e revelaram ter perdido vários quilos em pouco tempo com a ajuda do mesmo!

Veja na galeria em cima o Story partilhado por Rúben Boa Nova!