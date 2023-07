Há 1h e 33min

Rúben e Tatiana Boa Nova encantaram os fãs e seguidores ao partilhar fotografias em que se mostra com os fatos de banho a condizer com o filho, Lourenço.

Na sua página de Instagram, o casal de ex-concorrentes mostrou-se à beira da piscina com o pequeno Lourenço, todos com fatos de banho com o mesmo padrão.

Percorra a nossa galeria de fotografias e veja as imagens de Rúben e Tatiana Boa Nova, com Lourenço.