Sabe porque se usa a aliança de casamento no 4º dedo? Nós explicamos-lhe tudo!

Há 25 min

Afinal, há uma razão bem particular para se usar a aliança de casamento no 4º dedo da mão esquerda!

Cláudia Teixeira, Wedding Planner do Casamento Marcado, tem ajudado os protagonistas a escolher todos os detalhes do grande dia, desde planear a cerimónia, escolher o espaço do copo de água, as flores, o bolo, o vestido, entre tantas outras coisas.

A verdade é que existem tradições que os protagonistas não prescindem e a nossa Wedding Planner tem assumido um papel essencial na concretização de todas elas. Algumas tradições, na verdade, têm uma simbologia muito mais particular do que aquilo que imaginamos.

Em conversa com Cláudia Teixeira, a Wedding Planner acabou por nos desvendar uma das coisas que todos os noivos fazem, mas muitos deles não sabem explicar porquê. A Wedding Planner explicou-nos o porquê de se usar a aliança de casamento no 4º dedo da mão esquerda. «A aliança é usada no quarto dedo da mão esquerda, porque é esse dedo que faz ligação imediata ao coração», revelou Cláudia Teixeira.

Já sabia desta curiosidade?