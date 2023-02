Sabia que um dos concorrentes d’ O Triângulo é o Campeão Mundial de Futebol de Praia? Descubra quem é!

Há 2h e 18min

Nuno Belchior tem 40 anos e vem do Barreiro. Entrou n’ O Triângulo admitindo que a competição faz parte de si e que, inerente a isso, não irá permitir admitir preguiça nem faltas de respeito neste jogo. O concorrente afirma que veio para jogar e que a sua personalidade forte o fará levar sempre as suas ideias até ao fim.

Nuno é um dos novos concorrentes d’ O Triângulo, no entanto, a fama não é novidade para o novo morador da casa mais vigiada do país. O concorrente é Campeão Mundial de Futebol de Praia e é uma das referências da modalidade no mundo. Nuno, para além de Campeão do undo, conta ainda com diversos prémios no Campeonato da Europa, no Campeonato Nacional e nos Jogos Olímpicos Europeus.

Será que a competição que o concorrente tem vivido ao longo da sua vida o leva a estar preparado para os desafios que terá de enfrentar n’O Triângulo?

