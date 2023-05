Ontem às 23:09

O bolo de casamento é um elemento em destaque em qualquer cerimónia. Este ano os bolos de casamento seguem uma linha diferente do que já se viu até aqui: bolos com andares separados, bolos com flores em espiral, bolos que replicam os detalhes do vestido da noiva, bolos com acabamento ultra texturizado, bolos com flores secas prensadas, «minicakes», …

Em suma, os bolos de casamento em 2023 irão realçar um visual mais moderno e criativo.

Veja as fotos acima e inspire-se!