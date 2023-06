Saiba quem é o novo protagonista do Casamento Marcado! Veja as fotos

Há 1h e 3min

Paulo Teixeira tem 49 anos, é Chefe de Sala e vive na Praia de Pedrogão. É conversador e hábil a comunicar. Gosta de dançar e viajar para novos destinos. É um homem do mundo e nos últimos anos, teve oportunidade de passear pelo Quénia, os EUA, a Áustria, e outros mais. Já foi muito focado no trabalho e carreira, mas percebeu que isso traz distanciamento e amarguras de coração. Sabe que precisa de pensar mais em si e na sua felicidade, e sente que está finalmente disponível para o amor.

Decidiu inscrever-se no Casamento Marcado pois procura uma companheira conversadora como ele, frontal com as palavras e cuidadora. Paulo embarca nesta aventura com o entusiasmo e confiança de que vai encontrar a sua cara-metade!