Sandrina Pratas mostra corpo pós-parto na praia e é obrigada a esclarecer paradeiro da filha

Há 2h e 12min

Mãe de Ariel desde o dia 10 de julho, Sandrina Pratas está no Algarve a aproveitar o bom tempo. A ex-concorrente do Big Brother foi à praia e fez questão de mostrar tudo nas redes sociais. No Instagram, Sandrina Pratas partilhou uma sessão fotográfica em que mostra o copo pós-parto em fato de banho. Sandrina fez também um desabafo, onde elogia o seu novo corpo, que diz estar difente: «nem melhor, nem pior».

«Admirando-me no espelho. Achando-me linda e fascinante. Achando-me bonita apesar das mudanças físicas. O olhar, os quadris que alargaram, os peitos descaídos, o umbigo querendo pular; uma cicatriz a notar-se. Tudo lindo. Tudo o que eu imaginava que seriam motivos para não gostar de estar grávida foram sendo eliminados um a um, mês a mês … Esse corpo que não é mais o de antes, e nem tinha como ser; há que reconhecer o novo corpo. Nem melhor, nem pior – diferente», partilhou.

Sandrina Pratas revelou ainda onde estava a filha, enquanto apanhava sol, isto após receber várias questões sobre a bebé. «Para quem está a perguntar pela Ariel: A bebé ficou no hotel com a vovó. Está muito sol», explicou.

