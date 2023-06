Sandrina Pratas mostra foto inédita com sobrinha: «Tia do ano»

Há 2h e 12min

Sandrina Pratas, ex-concorrente do Big Brother, partilhou um Story na sua página de Instagram, onde surge com a sua sobrinha. A ex-concorrente mostrou-se rendida à menina, num momento de ternura entre as duas: «Muitos parabéns mana. Sabes o que significas para mim. Amo-te», escreveu na legenda foto, dirigindo-se à sua irmã, que acabou de ser mãe.

Lembramos que a ex-concorrente também está prestes a ser mãe e têm sido várias as partilhas que tem feito recentemente, onde mostra os últimos tempos de gravidez.