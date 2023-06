Sandrina Pratas revela detalhes sobre a gravidez. Saiba tudo aqui!

Há 1h e 49min

Sandrina Pratas, ex-concorrente do Big Brother 2020, está grávida pela primeira vez e tem partilhado connosco vários momentos que tem vivido nesta nova fase da vida.

Na quarta-feira passada, dia 7 de junho, Sandrina Pratas utilizou as redes sociais para partilhar connosco que já tem data prevista para receber a pequena Ariel: «Já tenho mais ou menos data para o parto», acrescentando «A data vai ser mesmo no dia da Festa de Moura, de Nossa Senhora do Carmo, e ele está tramado por causa do restaurante… Acho que nem vai dormir».

Veja aqui a galeria que preparámos para si: