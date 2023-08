Sandrinha Costa celebra data especial: «Tudo tem o seu tempo, mas no tempo certo tudo é revelado!». Saiba tudo

Há 2h e 20min

Sandrinha Costa partilhou na sua página de Instagram várias fotos e um vídeo, onde mostra a festa do 3º aniversário do filho. A ex-concorrente é mãe de João e Alexa e partilha frequentemente registos com as crianças nas redes sociais.

No dia em que o filho celebrou 3 anos, Sandrinha Costa e o marido organizaram uma festa para a criança e partilharam vários detalhes deste dia especial.

Nas partilhas feitas pela ex-concorrente na sua página de Instagram, esta mostra-se feliz em família e faz questão de deixar isso bem claro: «O melhor que a vida me deu...💫», escreveu numa foto onde surge com os filhos. Já na foto de família, com os filhos e o marido, Sandrinha Costa escreveu: A família que deus me deu! Eternamente grata...», escreveu.

A ex-concorrente partilhou ainda uma foto apenas com o filho, o aniversariante, deixando uma mensagem para o pequeno João: «3 anos já passaram... 3 anos desafiantes, cheios de amor e revelação de criação, porque cada criança é única, e como tens me ensinado tão bem isso filho... Obrigada por seres um ser tão especial, tão encantador, e com tanto para me ensinar... Tudo tem o seu tempo, mas no tempo certo tudo é revelado!», escreveu. «Meu Joãozinho, serei sempre a tua maior admiradora, a teu porto seguro, a tua Mãe de peito aberto, e que seja sempre o que Deus quiser que seja. Amo te meu ser de Luz», rematou.

Veja o vídeo da festa de aniversário: