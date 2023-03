Sara Barradas mostra-se ao lado de duas colegas: "Tão diferentes, mas tão iguais". Saiba quem são!

Há 1h e 56min

Sara Barradas, a atriz que dá vida a Olga em «Quero é Viver», partilhou no Instagram, fotografias ao lado das amigas e colegas Matilde Breyner, a atriz que dá vida a Eva em «Para Sempre» e Isabela Valadeiro.

As três artistas partilham o palco na peça: “Trair e Coçar é só Começar”. Uma aventura que uniu as três atrizes e que fez nascer uma bela amizade. Sara Barradas fez uma partilha carinhosa nas suas redes sociais onde comentou:

"Não tirámos uma única foto de jeito… mas a noite foi óóóótxima! Comemorámos o encontro destas 3 almas tão diferentes, mas tão iguais nos valores e no que pretendem desta vida

Comemorámos o fim da primeira temporada de “Trair e Coçar é só Começar”! Voltamos a estar todos juntos dentro de 1 mês, dia 19 de Abril, que é quando regressamos ao Casino Lisboa! Quem ainda não viu e quer ver, apresse-se pois os bilhetes já estão a voar!".

