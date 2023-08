Sara e Moisés já pensam em filhos? Lara Moniz, amiga do casal, revela: «Se eles tivessem gémeos eu seria a madrinha de um»

Há 2h e 5min

Lara Moniz partilhou na sua página de Instagram uma foto com Sara Sistelo e Moisés Figueira na cidade do Porto. A ex-concorrente surge no meio do casal, abraçados os 3, num momento de cumplicidade e verdadeira amizade.

«A Sara disse que se alguma vez eles tivessem gémeos eu seria a madrinha de um, e eles arranjariam outra madrinha para o outro. O Moisés discorda completamente, ele acha que é de muito mau tom um filho ter uma madrinha tão boa e o outro ficar a olhar», escreveu a ex-concorrente na legenda da publicação. «Ai como eu gosto deles», acrescentou, mostrando o carinho pelos amigos.

A verdade é que, ao tocar-se no assunto «filhos», os seguidores não deixaram passar o tema ao lado e, muitos dos comentários na foto foram sobre isso mesmo: « Vocês imaginam gémeos… eu imagino é o cabelo das crianças sendo filho/a desses dois», «Resolvem isso rápido. A Lara é madrinha de um filho que não seja gêmeo. Basta os pais tratarem disso», « Opa se acontecer serem gêmeos eras logo madrinha dos dois, assim não havia guerras, serias a melhor», « A Lara pode ser madrinha de todos os vossos bebês e vai ser uma madrinha fantástica», são alguns dos comentários que pode ler-se.

Veja a publicação: