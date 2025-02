Sara Pinto, jornalista da TVI, exibe barriga de grávida em vestido de cortar a respiração

Este sábado, 22 de fevereiro de 2025, a TVI assinala mais um ano de existência com uma gala de celebração que, como já é habitual, poderá acompanhar no seu ecrã A Gala do 32.º aniversário da TVI decorre no Casino Estoril e promete ser uma noite inesquecível, repleta de emoções e surpresas

Sara Pinto, a jornalista da TVI que está grávida de cinco meses e meio, marcou presença na passadeira vermelha que antecedeu a gala.

A jornalista escolheu um vestido em cor creme com detalhes em transparente e repleto de missangas brilhantes. O grande destaque foi, sem dúvida, a barriga de grávida. Para completar o look, Sara optou por levar o cabelo apanhado, já que o vestido tinha uma gola no pescoço, o que tornou o visual mais clean.

