Sara Prata mostra-se empoderada e elegante

Há 24 min

Sara Prata, a atriz que dá vida a Beatriz em «Para Sempre», "vestiu as calças" para a Revista Cristina, para o mês da Mulher.

A atriz partilhou um vídeo nas suas redes sociais, que deixou os seus seguidores rendidos. Poder, elegância e evolução são as palavras que o descrevem tão bem.

A acompanhar a partilha, a atriz escreveu:

"No mês da Mulher, vesti as calças na @revistacristina ♥️ “ Nós, ao evoluirmos, nunca estamos a mandar o homem para trás; estamos a chamá-lo para um lugar mais interessante, mais evoluído.” Eu adorei fazer esta produção rodeada por mulheres incríveis, numa partilha tão bonita sobre o equilíbrio do lado masculino e feminino.

Obrigada

@joanamoreira_makeup

@bycarolinafreitas

@mafaldaboavida

@margarida.menino

@dailycristina

@notable.pt".

Veja o vídeo aqui, e aproveite para ver a atriz a representar em «Para Sempre».