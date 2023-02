Hoje às 11:43

Sara Prata esteve presente na Gala dos 30 anos da TVI. A atriz que dá vida a Beatriz em «Para Sempre», arrasou com a escolha do vestido. Elegante, sexy e vistoso são algumas das palavras que descrevem este look.

O que achou deste visual? A atriz arrasou, não acha?

Aproveite e percorra a galeria para ver mais fotos da atriz.