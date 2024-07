Este sábado, dia 6 de julho de 2024, Rita Pereira marcou presença na passadeira vermelha, que antecede a festa de verão da TVI, no Myriad, em Lisboa.

Foi com um vestido de renda, branco e com partes transparentes, que a atriz desfilou.

Como detalhes tinha um lenço (do mesmo tecido do vestido) à volta do cabelo e vários colares dourados ao pescoço. Um look inesquecível.