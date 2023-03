Se Sílvia Rizzo não fosse atriz que outra profissão seria? Descubra aqui!

Há 36 min

Sílvia Rizzo, a atriz que dá vida a São em «Festa é Festa», revelou numa publicação no Instagram qual seria a profissão que teria, caso não tivesse seguido o mundo da representação.

Vestida a rigor, a atriz partilhou uma fotografia onde está disfarçada de polícia. A acompanhar a fotografia escreveu: "Verificado

Teria sido “provavelmente” a realidade, não fosse ter ficado na ficção…..

.

iustitia - justiça ⚖️

.

Pronto! :)

Cumprimentos e até breve!".

Podemos ler comentários como: "OK rendo me, quero ser preso pela Silvia..😍😍", ""Agente"Rizzo no seu melhor,mas cuidado com ela depressa fica tudo em sentido. Grande beijinho querida Sílvia 😍", "Adoro,saudades do inspector Max!!❤️😘".

