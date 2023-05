Sedutora, Ana Guiomar compara-se a Georgina Rodríguez

Há 51 min

Ana Guiomar, a atriz que dá vida a Aida em «Festa é Festa», partilhou uma story na sua conta de Instagram onde se apresenta ousada e cheia de atitude.

A atriz está dentro, do que parece ser uma limousine, e está sentada numa posição muito sexy e com uma bola de espelhos na mão. De vestido encarnado, com uma faixa aberta, que deixa a perna da atriz exposta, e com uns salto alto azuis, a atriz arrasou e deixou as redes sociais em brasa!

Um dos pormenores interessantes nesta fotografia é a descrição que a atriz escreve: "#soyGio", uma referência à série de Georgina Rodríguez, namorada de Cristiano Ronaldo, da Netflix. De relembrar, que Georgina é uma das mulheres mais influentes do mundo.

Veja a foto partilhada pela atriz na galeria que preparámos para si e aproveite para explorar os conteúdos do nosso site.