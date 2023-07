Sem ideias de looks para festivais? Veja os vários conjuntos que Inácia Nunes usou no NOS Alive!

Há 3h e 16min

Inácia Nunes, ex-concorrente do programa «O Triângulo», esteve presente no festival NOS Alive e arrasou com os seus looks de festa.

Para o primeiro dia, a algarvia optou por um look mais confortável, com um top de renda preto e umas calças largas cor de rosa. Já nos segundo dia, vestiu um macacão vermelho aberto nos ombros. No último dia, usou umas calças largas, prateadas, com um top preto, a mostrar a barriga.

A ex-concorrente partilhou nas redes sociais as várias fotografias dos seus looks. Veja as várias imagens!

Recorde ainda que Inácia Nunes e Carolina Aranda, vencedora do programa O Triângulo, continuam com uma amizade especial.