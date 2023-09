Serão estes os looks mais arrojados da Gala "Palácio das Estrelas"?

Há 1h e 0min

Ontem, a Gala do "Palácio das Estrelas" fez juz ao nome! As nossas estrelas brilharam mais do que nunca na noite em foi apresentado o futuro da TVI! Um palácio do século XVIII, jardins iluminados e sala de trono decorada para festa. Muitos foram os que optaram pelo preto para os seus looks, mas nem por isso deixaram de ser menos arrojados.

Cristina Ferreira apostou tudo num macacão com lantejoulas, Sandra Felgueiras deslumbrou num look total Fátima Lopes. Já Matilde Reymão deslumbrou naquele que terá sido o look mais surpreendente da noite!

Entretenimento, daytime e informação juntaram-se para celebrar o que aí vem! E garantimos que são só coisas boas!

Recorde aqui alguns dos looks mais aguardados da noite das estrelas!