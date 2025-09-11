Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Sexy e ousada, Rita Pereira deslumbra de vermelho na apresentação da nova grelha TVI

  • Joana Sequeira
  • Há 2h e 29min
Sexy e ousada, Rita Pereira deslumbra de vermelho na apresentação da nova grelha TVI - TVI

Esta quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025, Rita Pereira marcou presença na Apresentação de Grelha da TVI, no Praia no Parque, em Lisboa.

Rita Pereira será a vilã em "Terra Forte", a nova aposta da ficção da TVI. "Está a ser grande desafio. É uma novela cheia de coisas a acontecer. Tenho vontade deste desafio, desta personagem. Queremos que o público chore, vibre com esta maria de Fátima”, revela a atriz. 

 

 

Mais sobre a personagem de Rita Pereira

Filha de Adelaide, antiga empregada dos Terra Forte. Tendo uma origem humilde, sempre se sentiu à margem da família, o que só alimentou o seu complexo de inferioridade e inveja em relação a Flor. Para contornar isso, tornou-se manipuladora e mestre na arte de mentir, conseguindo controlar Manuel e Rosa Maria a seu bel-prazer. Após a morte de Flor, é adotada por eles e assume o controle da empresa de pesca da família. Mas agora que a “irmã” aparece, será que a posição que conseguiu conquistar está em risco?

Uma das novas apostas da ficção da TVI

"Terra Forte" já está em andamento. Escrita por Maria João Costa, autora de grandes sucessos da estação como “Ouro Verde” e Cacau, esta nova produção tem vindo a ganhar forma com as primeiras gravações a decorrerem em Florianópolis, no Brasil. A estreia está prevista para o último trimestre de 2025, e tudo indica que será um dos grandes acontecimentos televisivos do final do ano.

Com um elenco de luxo, "Terra Forte" reúne Benedita PereiraRita PereiraJoão Catarré e José Fidalgo, entre outros nomes fortes da televisão portuguesa. Vários atores já se encontram no Brasil, onde decorrem as filmagens iniciais desta trama que promete cruzar destinos e culturas entre Portugal e a América do Sul, numa história repleta de emoção, reviravoltas e cenários de cortar a respiração.

Após as gravações realizadas no Brasil, agora é a vez dos Açores receberem alguns dos elementos do elenco de "Terra Forte".

Entre os dias 27 de julho e 1 de agosto, os atores estiveram a gravar cenas em diversos pontos da Ilha das Flores, com destaque para a Fajã Grande (Lajes das Flores) e Santa Cruz das Flores.

A Ilha das Flores será o local onde vivem os personagens Flor (Benedita Pereira) e António (João Catarré), marcando o início da novela que promete conquistar os telespectadores com suas paisagens deslumbrantes e a narrativa envolvente.

A TVI volta assim a reforçar a sua aposta na ficção nacional, com histórias envolventes e elencos de peso, que prometem conquistar o público e manter a fasquia elevada nas produções televisivas portuguesas. "Terra Forte" chega com força e está pronta para deixar a sua marca.

Em cima, percorra a galeria de fotografias do look de Rita Pereira, que preparámos para si

