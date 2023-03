Sexy, Liliana Santos arrasa com visual de Cristina Ferreira

Há 1h e 34min

Liliana Santos, a atriz que dá vida a Estrela em «Quero é Viver», está em África de férias. Partilhou com os seus seguidores de Instagram uma foto deslumbrante, com a localização: "Mauritius, Indian Ocean, Africa".

No continente africano a atriz arrasa e destaca-se com o seu visual. Um look da cristina_collection. Uma marca de roupa, calçado e acessórios da Cristina Ferreira.

Nos comentários podemos ler elogios como: "Wooo ... super linda e sexy ... adoro as sandalias ", "Que linda ", "Liliana Top vai bailando beleza e chame pelo mundo fora!!", "Belíssima...o que é isto... boazona!!! ", entre outros elogios.

Aproveite e veja a atriz a representar em «Quero é Viver», bem como mais fotos da atriz na galeria que preparamos para si!