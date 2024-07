Este sábado, dia 6 de julho de 2024, Sílvia Martins marcou presença na passadeira vermelha, que antecede a festa de verão da TVI, no Myriad, em Lisboa.

A jornalista marcou a diferença ao usar um macacão em tons de dourado cheio de detalhes: com brilho, transparente nas pernas e aberto na zona da barriga com um pormenor a unir as duas partes.

Usou umas sandálias de salto alto nos mesmos tons e optou por levar o cabelo solto com umas ondas. Um arraso!