Simão fica noivo de Sílvia?

Em «Queridos Papás», Sílvia (Sara Prata) experimenta o seu vestido de noiva com a ajuda de Marcel. Simão (Pedro Sousa) entra nesse momento e Marcel fica a pensar que Simão é o noivo de Sílvia, insistindo para que eles tirem uma fotografia juntos. Eles olham-se com desejo mas também atrapalhados. Marcel tira fotografias a Sílvia e Simão juntos, com estes finalmente a explicarem- lhe que não é com ele que Sílvia vai casar.

Marcel reconhece Simão de ser designer, olhando-o interessado. Marcel diz a Sílvia ter a certeza que ela vai desistir de casar com outro homem por causa de Simão, Sílvia esboça ar envergonhado.