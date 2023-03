Há 1h e 57min

Em «Queridos Papás», Simão (Pedro Sousa) olha hesitante para Jaime (Fernando Pires) e Matias (José Fidalgo) a pedirem-lhe para se juntar a eles para destruírem o carro de Jaime à bastonada para ele ter direito a receber o dinheiro do seguro. Simão começa de imediato a bater no carro. Do outro lado da rua, uma câmara de vigilância de uma loja de conveniência está a gravar todo o incidente.