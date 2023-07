Sonha conhecer pessoalmente Isa Oliveira e Domingos Terra? O casal comunica almoço de fãs! Saiba tudo

Há 17 min

Isa Oliveira e Domingos Terra têm-se mostrado mais apaixonados do que nunca. O casal partilha frequentemente momentos do seu dia-a-dia nas redes sociais e permite que os fãs estejam a par de todas as novidades do casal.

A mais recente novidade foi comunicada na página de Instagram da ex-concorrente, através de uma Story, onde esta revela todos os detalhes de um almoço de fãs, que se realizará no próximo dia 8 de julho.

Segundo as informações avançadas por Isa Oliveira, este almoço realizar-se-à no dia 8 de julho, pelas 12h30, em Canelas, no Porto.

