Sónia Jesus adere à «tendência» dos óculos de sol e atira: «Invejosas vão dizer que fica mal»

Há 18 min

Sónia Jesus, ex-concorrente do Big Brother, trava um momento complicado na sua vida devido à detenção do companheiro Vitor Soares, em junho de 2022, como parte de desmantelamento de uma rede de tráfico de droga, mostrou-se divertida nas redes sociais.

Foi através de um vídeo que partilhou, com uns óculos de sol postos que Sónia Jesus brincou: «Estes óculos únicos, exclusivos aqui da banca do mister Rafael, aqui da banca da Beira Rio… as invejosas já estão a rir, a dizer que fica mal, mas isto é grande moda, grande tendência», começou por dizer.

«Invejosas, já estão a dizer que fica mal, mas fica super bem», concluiu.

