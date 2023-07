Há 2h e 22min

Sónia Jesus celebra mais um aniversário esta sexta-feira, dia 14 de julho e tem sido inundada de mensagens e surpresas de familiares e amigos.

A ex-concorrente do «Big Brother» recorreu às stories do Instagram para partilhar as várias mensagens e presentes, nomeadamente um bolo e uma caixa de pequeno-almoço.

Sónia Jesus recebeu ainda muitos mimos das filhas, que fizeram colagens com dedicatórias amorosas. Percorra a nossa galeria de fotografias e veja todas as imagens!